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Пассажиры в масках и полупустые поезда: как УЗ будет выходить из карантина

Новости » Общество     27.05.2020 - 09:19
Пассажиры в масках и полупустые поезда: как УЗ будет выходить из карантина
Фото: поезд прибыл на станцию (РБК-Украина)

Возобновление пассажирский перевозок в Украине планируется с 1 июня

В Украине в рамках ослабление карантина возобновляет работу железнодорожное сообщение с 1 июня. Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах и все пассажиры должны быть в масках.

Как УЗ будет выходить из карантина, сообщает пресс-служба УЗ.

На сайте железной дороги открыли продажу билетов на 14 поездов. Впрочем, поезда будут полупустые. Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров Украины.

Правила пользования поездами

  • Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках.
  • Измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.
  • Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов перед и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Билеты уже продаются через сервис покупки на сайте УЗ. Также с сегодняшнего дня планируется открытие ж/д касс.

Восстановление пассажирский перевозок в Украине планируется с 1 июня. Хотя, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что это произойдет уже на этой неделе. В Министерстве инфраструктуры пообещали не поднимать цены на железнодорожные билеты.

На станции "Киев-Пассажирский" установлена новая система видеонаблюдения. Там разместили 22 камеры, оснащенные системой распознавания лиц. Такие в будущем могут появится и на пригородных вокзалах.

Напомним, вчера УЗ открыла продажу на 5 поездов Интерсити+.

Также РБК-Украина писало, что сегодня началась продажа на 9 поездов дальнего следования.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины поезджелезнодорожное сообщение
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