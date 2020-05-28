"Укрзалізниця" відновлює рух: які області готові до запуску потягів

Поки Чернівецька та Закарпатська області не дозволили відновлення руху
До запуску пасажирського сполучення готові 42 поїзди, але кількість їм може бути збільшена. Рішення про відновлення сполучення прийняли в Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Пасажирське сполучення відновлять у Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях. Чернівецька та Закарпатська області не дозволили відновлення руху.
А в Тернопільській та Хмельницькій областях запустять тільки приміське сполучення. Інші регіони приймуть рішення додатково протягом 28-30 травня.
Як зазначив Криклій, обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій приймають рішення щодо відновлення сполучення.
Нагадаємо, наразі відкритий продаж білетів на потяги за 24 напрямками.
З вчорашнього дня "Укрзалізниця" відновила роботу залізничних кас.
Зазначимо, що потяги будуть напівпорожні, а всі пасажири будуть в масках та респіраторах.
Автор: Анастасия Рокитна