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"Укрзализныця" запускает еще 12 поездов: список

Новости » Коронавирус     27.05.2020 - 18:54
"Укрзализныця" запускает еще 12 поездов: список
Фото: "Укрзализныця" готовится к запуску поездов (РБК-Украина)

Поезда запускают с 1 июня в рамках ослабления карантина

В рамках ослабления карантина "Укрзализныця" с 1 июня готовится запустить еще 12 поездов, помимо ранее объявленных. Билеты уже доступны в кассах и на сайте.

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, с 1 июня запустят еще 12 поездов. В частности, по состоянию на 27 мая дополнительно открыта продажа билетов на следующие поезда:

  • №37/38, №732/731 и №738/737 Киев - Запорожье
  • №116/115 Киев - Бердянск
  • №136/135 и №734/733 Киев - Покровск
  • №76/75 Кривой Рог - Киев
  • №102/101 и №766/765 Киев - Херсон
  • №12/11 Киев - Новоалексеевка
  • №79/80 Днепр - Киев
  • №779/780 Сумы - Киев/Винница

Билеты доступны на онлайн-ресурсах и в железнодорожных кассах.

&quot;Укрзализныця&quot; запускает еще 12 поездов: список

Фото: инфографика УЗ (t.me/UkrzalInfo)

Таким образом, по состоянию на сейчас уже назначено курсирование 26 поездов с 1 июня. До этого открылась продажа билетов на поезда:

  • №8/7 Одесса - Харьков
  • №20/19 Лисичанск - Киев
  • №53/54 Днепр - Одесса
  • №63/64 Харьков - Киев
  • №105/106 Киев - Одесса
  • №791/792 Киев - Кременчуг
  • №81/82 Харьков - Новоалексеевка
  • №125/126 Киев - Константиновка
  • №10/9 Киев - Мариуполь
  • №721/722 и №726/725 Киев - Харьков
  • №763/764 Киев - Одесса
  • №711/712 Киев - Константиновка
  • №740/739 Киев - Кривой Рог

Напомним, сегодня стало известно, что "Укрзализныця" открывает предварительную продажу билетов за 90 дней до даты отправления поезда.

Кроме того, ранее РБК-Украина писало, как Укрзализныця будет выходить из карантина, в частности, пассажиров будут допускать только в защитных масках.

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Автор: Данила Крамаренко

Теги Новости Украины Укрзализныцяпоездкарантин
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