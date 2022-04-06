Укрзализныця за сутки эвакуировала из Донецкой области почти 14 тысяч человек

В течение 5 апреля Укрзализныця помогла эвакуировать из Донецкой области 13 900 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укрзализныци в Facebook.

Из Краматорска четырьмя рейсами вывезли 4 500 пассажиров, из Славянска - 3 900, из Покровска - 5 500. Также из Лозовой Харьковской области было вывезено 1 500 человек.

"А еще отправили 239 мариупольцев из Запорожья и 120 жителей Луганской области из Днепра в безопасные регионы Подолья, Галичины и Закарпатья", - говорится в сообщении.

В Укрзализныце также отметили, что поездные бригады делают все, чтобы продолжать эвакуационный процесс. Компания также призывает, прежде всего, жителей Донбасса пользоваться случаем, чтобы обезопасить свои семьи.