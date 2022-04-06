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Укрзализныця за сутки эвакуировала из Донецкой области почти 14 тысяч человек

Новина українською →
Среда 06 апреля 2022 06:44
Укрзализныця за сутки эвакуировала из Донецкой области почти 14 тысяч человек Фото: эвакуация людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

В течение 5 апреля Укрзализныця помогла эвакуировать из Донецкой области 13 900 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укрзализныци в Facebook.

Из Краматорска четырьмя рейсами вывезли 4 500 пассажиров, из Славянска - 3 900, из Покровска - 5 500. Также из Лозовой Харьковской области было вывезено 1 500 человек.

"А еще отправили 239 мариупольцев из Запорожья и 120 жителей Луганской области из Днепра в безопасные регионы Подолья, Галичины и Закарпатья", - говорится в сообщении.

В Укрзализныце также отметили, что поездные бригады делают все, чтобы продолжать эвакуационный процесс. Компания также призывает, прежде всего, жителей Донбасса пользоваться случаем, чтобы обезопасить свои семьи.

Напомним, Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 6 апреля.

Ранее Ирина Верещук заявила о том, что колонна, которая должна была эвакуировать мариупольцев, вернулась после блокирования в Мангуше Донецкой области.

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Укрзализныця эвакуация
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