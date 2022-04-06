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Укрзалізниця за добу евакуювала з Донецької області майже 14 тисяч осіб

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Середа 06 квітня 2022 06:44
Укрзалізниця за добу евакуювала з Донецької області майже 14 тисяч осіб Фото: евакуація людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Протягом 5 квітня Укрзалізниця допомогла евакуювати з Донецької області 13 900 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Укрзалізниці у Facebook.

З Краматорська чотирма рейсами вивезли 4 500 пасажирів, зі Слов'янська - 3 900, з Покровська - 5 500. Також з Лозової Харківської області було вивезено 1 500 осіб.

"А ще відправили 239 маріупольців із Запоріжжя і 120 жителів Луганської області з Дніпра в безпечні регіони Поділля, Галичини та Закарпаття", - йдеться в повідомленні.

В Укрзалізниці також зазначили, що поїзні бригади роблять все, щоб продовжувати евакуаційний процес. Компанія також закликає, перш за все, жителів Донбасу користуватися нагодою, щоб убезпечити свої сім'ї.

Нагадаємо, Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 6 квітня.

Раніше Ірина Верещук заявила про те, що колона, яка повинна була евакуювати маріупольців, повернулася після блокування в Мангуші Донецької області.

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Укрзалізниця евакуація
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