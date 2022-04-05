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Колонна, которая должна была эвакуировать мариупольцев, вернулась после блокирования, - Верещук

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Вторник 05 апреля 2022 22:32
Колонна, которая должна была эвакуировать мариупольцев, вернулась после блокирования, - Верещук Ирина Верещук (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что колонна автобусов, которая должна была эвакуировать жителей Мариуполя, вынужденно вернулась после блокирования в Мангуше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Верещук.

По ее словам, сегодня эвакуировано 3 846 человек.

В частности, по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте до Запорожья доехали 2 216 человек. Из них 1496 людей из Мариуполя и 720 человек из городов: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь.

Однако, отмечается, что колонна из 7 автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, после блокировки в городе Мангуш, была вынуждена вернуться.

Отмечается, что по дороге этими автобусами были эвакуированы мариупольцы и местные жители из города Бердянск.

Кроме того, за колонной автобусов следовало более 40 частных автомобилей.

Верещук отметила, что в Запорожье вернулись 17 микроавтобусов, которые были отправлены с утра до Бердянска. На них эвакуировали 150 человек из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная.

Ранее мы сообщали, что оккупанты заблокировали эвакуационную колонну в Мариуполь в Мангуше.

Также мы писали, что в Украине в плену находятся около 600 российских оккупантов.

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