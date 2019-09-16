"Укрзализныця" создает отдельный филиал по управлению вокзалами

"Укрзализныця" создает отдельный филиал "Вокзальная компания", который будет управлять вокзалами Украины. Об этом в интервью "НВ Бизнес" рассказал глава УЗ Евгений Кравцов.

Кравцов отметил, что в большинстве европейских стран вокзальная компания относится к инфраструктуре, однако в Украине - к пассажирской вертикали.

"Буквально на днях мы создадим филиал "Вокзальная компания". К концу года он должен начать работать. Сейчас у нас вокзалы убыточные. Это нонсенс. Наша задача: вывести их, как минимум, в нулевую рентабельность, как максимум - в прибыль", - отметил Кравцов.

По его словам, вокзалы не подлежат приватизации, но с началом работы нового филиала в них возможно государственно-частное партнерство.

"Например, в форме концессии, которую мы, скорее всего, будем использовать для коммерциализации железнодорожных вокзалов", - добавил Кравцов.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выкупит еврооблигации "Укрзализныци" на 100 млн долларов.

Ранее также сообщалось, что УЗ планирует в ближайшее время ввести новый порядок организации грузоперевозок. Нововведения позволят клиентам подписывать договор на перевозку грузов в электронном виде.