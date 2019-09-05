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УЗ введет новый порядок грузоперевозок

Новости » Экономика    05.09.2019 - 11:31
УЗ введет новый порядок грузоперевозок
Фото: Евгений Кравцов (фото Виталий Носач, РБК-Украина)

Оформить документы на перевозку грузов можно будет в электронном виде

"Укрзализныця" планирует в ближайшее время ввести новый порядок организации грузоперевозок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы компании Евгения Кравцова в Facebook.

По словам Кравцова, новый порядок позволит клиентам подписывать договор на перевозку грузов в электронном виде.

"Мы предлагаем клиентам подписывать новый договор не в бумажном, а в электронном виде. "Укрзализныця" в смартфоне. Мы вводим новую плату для улучшения оборота вагона. Хотим стимулировать грузоотправителей. Наша логика такова: чем исправнее управляешь технологическим процессом - тем меньше платишь", - сообщил Кравцов.

Также глава "Укрзализныци" отметил, что в новых нормах были учтены предложения от бизнеса. В частности, был перенесен временной рубеж с 48 до 72 часов за пользование вагонами, после чего цена будет увеличена. Также увеличилось время по сдвоенным операциям до 12 часов бесплатного использования вагонов. Кроме этого появилась 25-процентная скидка для маршрутных отправок.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в "Укрзализныце" хотят повысить цену на билеты. По словам компании на данный момент пассажирские перевозки являются убыточными.

Кроме этого, УЗ планирует ускорить движение поездов на нескольких направления. В частности, поезда из Киева в Черкассы, Житомир, Чернигов, Харьков и Львов будут ходить быстрее.

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Новости Украины Укрзализныцягрузоперевозки
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