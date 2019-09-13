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"Укрзализныця" запустила услугу заказа спецвагонов для людей с инвалидностью

Новости » Общество    13.09.2019 - 11:45
"Укрзализныця" запустила услугу заказа спецвагонов для людей с инвалидностью
Иллюстративное фото (facebook.com/donzaliznytsia)

"Укрзализныця" располагает 15 специальными вагонами, из которых 12 предоставляются на заказ

На сайте "Укрзализныци" появилась услуга онлайн-заказа специальных вагонов для людей с инвалидностью. Об этом сообщил глава компании Евгений Кравцов в Facebook.

По словам Кравцова, "Укрзализныця" располагает 15 специальными вагонами, из которых 12 предоставляются на заказ, а три курсируют по постоянным маршрутам.

Чтобы заказать поездку в таком вагоне, нужно зарегистрироваться в кабинете пользователя, ввести личные данные и информацию о маршруте.

Кроме того, нужно указать, нужна ли пассажиру помощь работников вокзала при посадке и высадке из поезда, а также будет ли в пути сопровождающий.

"Уже могу анонсировать: на очереди сервисы с онлайн-заказа вагонов-автомобилевозов и письмо ожидания (долгожданное) при покупке билетов", - добавил Кравцов.

&quot;Укрзализныця&quot; запустила услугу заказа спецвагонов для людей с инвалидностьюФото: Скриншот на странице Евгения Кравцова (facebook)

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить план реструктуризации "Укрзализныци". По его словам, УЗ следует разделить на три части, а одну из них оставить в государственной собственности. Он добавил, что та часть компании, где есть естественная монополия должна остаться государственной. Президент поручил подготовить этот план до конца 2019 года.

Также РБК-Украина сообщало ранее, что в "Укрзализныце" заявили, что будут просить у правительства разрешения повысить цену на пассажирские билеты до уровня себестоимости перевозок.

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