ЕБРР выкупит евробонды "Укрзализныци" на 100 млн долларов

Фото: железнодорожная станция (Виталий Носач, РБК-Украина)

Инвестиция направлена на интеграцию украинской железнодорожной системы в международные сети

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выкупит еврооблигации "Укрзализници" на 100 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Как отмечается в сообщении, подписка ЕБРР составляет примерно 17% от общей эмиссии объемом 600 млн долларов. Облигации будут в листинге биржи "Евронекст" в Дублине.

"Полученные от размещения средства будут использованы для реконструкции приоритетных железнодорожных линий, преимущественно тех, которые относятся к Трансъевропейским транспортным сетям", - заявили в ЕБРР.

В ЕБРР также считают, что инвестиция будет способствовать дальнейшему улучшению финансовых показателей УЗ и реализации ее стратегических инвестиционных планов. Общая протяженность путей УЗ составляет более 23 тыс. км, и по этому показателю компания является 14-й в мире. Она также является 6-й в мире по объему пассажирских и 7-й - по объему грузовых перевозок.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 13,6 млрд евро в рамках 432 проектов.

Как сообщало РБК-Украина, "Укрзализныця" в июле 2019 года разместила евробонды на 500 млн долларов. Процентная ставка по облигациям составит 8,25% годовых. Погашение облигаций - в 2024 году.

Напомним, в конце октября 2018 года Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новую стратегию для Украины, в которой определены приоритеты деятельности банка в стране на следующие пять лет.