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"Укрзализныця" создает отдельный филиал по управлению вокзалами

Новости » Экономика    16.09.2019 - 11:45
"Укрзализныця" создает отдельный филиал по управлению вокзалами
Фото: Евгений Кравцов (РБК-Украина)

УЗ намерена вывести железнодорожные вокзалы на прибыль

"Укрзализныця" создает отдельный филиал "Вокзальная компания", который будет управлять вокзалами Украины. Об этом в интервью "НВ Бизнес" рассказал глава УЗ Евгений Кравцов.

Кравцов отметил, что в большинстве европейских стран вокзальная компания относится к инфраструктуре, однако в Украине - к пассажирской вертикали.

"Буквально на днях мы создадим филиал "Вокзальная компания". К концу года он должен начать работать. Сейчас у нас вокзалы убыточные. Это нонсенс. Наша задача: вывести их, как минимум, в нулевую рентабельность, как максимум - в прибыль", - отметил Кравцов.

По его словам, вокзалы не подлежат приватизации, но с началом работы нового филиала в них возможно государственно-частное партнерство.

"Например, в форме концессии, которую мы, скорее всего, будем использовать для коммерциализации железнодорожных вокзалов", - добавил Кравцов.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выкупит еврооблигации "Укрзализныци" на 100 млн долларов.

Ранее также сообщалось, что УЗ планирует в ближайшее время ввести новый порядок организации грузоперевозок. Нововведения позволят клиентам подписывать договор на перевозку грузов в электронном виде.

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Новости Украины УкрзализныцявокзалЕвгений Кравцов
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