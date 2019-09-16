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"Укрзалізниця" створює окрему філію для керування вокзалами

Новини » Економіка    16.09.2019 - 11:45
"Укрзалізниця" створює окрему філію для керування вокзалами
Фото: Євген Кравцов (РБК-Україна)

УЗ має намір вивести залізничні вокзали на прибуток

"Укрзализниця" створює окрему філію "Вокзальна компанія", яка буде керувати вокзалами України. Про це в інтерв'ю "НВ Бізнес" розповів голова УЗ Євген Кравцов.

Кравцов зазначив, що в більшості європейських країн вокзальна компанія відноситься до інфраструктури, проте в Україні - до пасажирської вертикалі.

"Буквально днями ми створимо філію "Вокзальна компанія". До кінця року вона має почати працювати. Зараз у нас вокзали збиткові. Це нонсенс. Наше завдання: вивести їх, як мінімум, в нульову рентабельність, як максимум - на прибуток", - зауважив Кравцов.

За його словами, вокзали не підлягають приватизації, але з початком роботи нової філії в них стане можливим державно-приватне партнерство.

"Наприклад, у формі концесії, яку ми, швидше за все, будемо використовувати для комерціалізації залізничних вокзалів", - додав Кравцов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) викупить єврооблігації "Укрзалізниці" на 100 млн доларів.

Раніше також повідомлялося, що УЗ планує найближчим часом ввести новий порядок організації вантажних перевезень. Нововведення дозволять клієнтам підписувати договір на перевезення вантажів в електронному вигляді.

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Новини України УкрзалізницявокзалЄвген Кравцов
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