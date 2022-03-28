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Укрзализныця снова разрешила покупать билеты за 10 дней до отправки поезда

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Понедельник 28 марта 2022 20:38
Укрзализныця снова разрешила покупать билеты за 10 дней до отправки поезда Укрзализныця возобновила продажу билетов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Самарук

Укрзализныця возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед для более 40 основных рейсов страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

В частности, это позволит пассажирам планировать свою логистику и иметь гарантию путешествия при условии приобретения билета.

Также Укрзализныця сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы являются активными.

"3,2 млн пассажиров уже эвакуированы по железной дороге до безопасных городов на западе страны и за границу, поэтому Укрзализныця фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой логистики для развития экономики Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, перечень бесплатных эвакуационных рейсов и рейсов с открытой продажей можно посмотреть на сайте.

Укрзализныця снова разрешила покупать билеты за 10 дней до отправки поездаУкрзализныця снова разрешила покупать билеты за 10 дней до отправки поездаУкрзализныця снова разрешила покупать билеты за 10 дней до отправки поездаУкрзализныця снова разрешила покупать билеты за 10 дней до отправки поезда

Укрзализныця возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед (t.me/UkrzalInfo)

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця организовала эвакуационный поезд в Чехию.

Также мы писали, что Укрзализныця запускает в Киеве рейсы "Дарница - Святошин".

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