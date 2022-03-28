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Укрзалізниця знову дозволила купувати квитки за 10 днів до відправки поїзда

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Понеділок 28 березня 2022 20:38
Укрзалізниця знову дозволила купувати квитки за 10 днів до відправки поїзда Укрзалізниця відновила продаж квитків (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Самарук

Укрзалізниця відновлює продаж квитків на 10 днів наперед для понад 40 основних рейсів країною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Зокрема, це дозволить пасажирам планувати свою логістику та мати гарантію подорожі за умови придбання квитка.

Також Укрзалізниця збереже мінімум по одному безкоштовному евакуаційному рейсу на добу з кожного регіону, де евакуаційні процеси є активними.

"3,2 млн пасажирів уже евакуйовано залізницею до безпечних міст на заході країни та за кордон, відтак Укрзалізниця фіксує завершення активної фази евакуації та необхідність забезпечення регулярної прогнозованої логістики для розвитку економіки України", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, перелік безкоштовних евакуаційних рейсів та рейсів із відкритим продажем можна переглянути на сайті.

Укрзалізниця знову дозволила купувати квитки за 10 днів до відправки поїздаУкрзалізниця знову дозволила купувати квитки за 10 днів до відправки поїздаУкрзалізниця знову дозволила купувати квитки за 10 днів до відправки поїздаУкрзалізниця знову дозволила купувати квитки за 10 днів до відправки поїзда

Укрзалізниця відновлює продаж квитків на 10 днів наперед (t.me/UkrzalInfo)

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця організувала евакуаційний поїзд до Чехії.

Також ми писали, що Укрзалізниця запускає в Києві рейси "Дарниця - Святошин".

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