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"Укрзализныця" организовала эвакуационный поезд в Чехию

Новина українською →
Львовская область, Суббота 26 марта 2022 18:37
"Укрзализныця" организовала эвакуационный поезд в Чехию Фото: Эвакуационный поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорцив

"Чешские железные дороги" совместно с "Укрзализныцей" договорились об эвакуационном рейсе из Мостиской во Львовской области в город Богумин. Украинцы смогут уехать бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал УЗ.

"Поезд №911 Мостиска ІІ – Богумин будет отправляться со станции Мостиска 27 марта в 15:15 и прибывать в Богумин в 21:26", – говорится в сообщении.

Жители других городов могут добраться в Мостиску электропоездом со Львова. Самый удобный рейс отправляется из города Льва в 9:02. Прибытие на станцию Мостиска II – в 11:03.

Напомним, что в Киевской области запустили специальный чат-бот для поиска пропавших людей.

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