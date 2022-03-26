"Укрзализныця" организовала эвакуационный поезд в Чехию
"Чешские железные дороги" совместно с "Укрзализныцей" договорились об эвакуационном рейсе из Мостиской во Львовской области в город Богумин. Украинцы смогут уехать бесплатно.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал УЗ.
"Поезд №911 Мостиска ІІ – Богумин будет отправляться со станции Мостиска 27 марта в 15:15 и прибывать в Богумин в 21:26", – говорится в сообщении.
Жители других городов могут добраться в Мостиску электропоездом со Львова. Самый удобный рейс отправляется из города Льва в 9:02. Прибытие на станцию Мостиска II – в 11:03.
Напомним, что в Киевской области запустили специальный чат-бот для поиска пропавших людей.
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