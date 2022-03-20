Укрзализныця запускает в Киеве рейсы "Дарница - Святошин"

Укрзализныця запускает с 21 марта 2022 года челночные рейсы Дарница - Святошин, которые помогут жителям левого берега Киева добраться на правый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Сообщается, что такие рейсы помогут жителям левого берега Киева добраться на правый. Отмечается, что поезда будут удобными для трансфера до Центрального железнодорожного вокзала, пока красная линия метро работает с ограничениями.

Поезда со станций Дарница и Святошин будут отправляться каждый час начиная с 07:30, а последние рейсы в 18:30.

Поезда будут делать остановки на станциях Левый Берег, Выдубичи, Киев-Демеевский, Протасов Яр, Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная), Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Борщаговка-Техническая, Борщаговка.

В Укрзализныце отмечают, что поезд будет базово состоять из 6 вагонов, количество которых будет варьироваться в зависимости от спроса пассажиров.

"Стоимость проезда 15 грн, билеты можно приобрести у разъездного кассира на борту или в официальном чатботе Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Укрзализныця запускает в Киеве челночные рейсы "Дарница - Святошин" (t.me/UkrzalInfo)