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Укрзализныця запускает в Киеве рейсы "Дарница - Святошин"

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 20:23
Укрзализныця запускает в Киеве рейсы "Дарница - Святошин" Укрзализныця назначила челночные рейсы в Киеве (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Укрзализныця запускает с 21 марта 2022 года челночные рейсы Дарница - Святошин, которые помогут жителям левого берега Киева добраться на правый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Сообщается, что такие рейсы помогут жителям левого берега Киева добраться на правый. Отмечается, что поезда будут удобными для трансфера до Центрального железнодорожного вокзала, пока красная линия метро работает с ограничениями.

Поезда со станций Дарница и Святошин будут отправляться каждый час начиная с 07:30, а последние рейсы в 18:30.

Поезда будут делать остановки на станциях Левый Берег, Выдубичи, Киев-Демеевский, Протасов Яр, Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная), Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Борщаговка-Техническая, Борщаговка.

В Укрзализныце отмечают, что поезд будет базово состоять из 6 вагонов, количество которых будет варьироваться в зависимости от спроса пассажиров.

"Стоимость проезда 15 грн, билеты можно приобрести у разъездного кассира на борту или в официальном чатботе Укрзализныци", - говорится в сообщении.

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Укрзализныця запускает в Киеве челночные рейсы "Дарница - Святошин" (t.me/UkrzalInfo)

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця запускает новый веб-ресурс для пассажиров.

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