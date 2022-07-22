Укрзализныця продлила маршрут поезда Одесса - Яремче

Укрзализныця продлила маршрут поезда №25/26 Одесса - Яремче. Теперь поезд будет курсировать и до Ворохты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.

По новому маршруту из Одессы поезд отправится уже 29 июля, а из Ворохты - с 30 июля.

"Кроме того, с 14 августа поезда №781/782 Киев - Черкассы и №790/789-792/791 Киев - Кременчуг/Кропивницкий будут делать остановки на станциях Мироновка", - пишет пресс-служба.