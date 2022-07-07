"Укрзализныця" продлила маршрут поезда Запорожье - Львов
"Укрзализныця" продлила маршрут поезда №4/3 Запорожье - Львов. По четным числам он будет отправляться еще и в Ужгород.
Об этом пишет РБК-Украина из ссылки на Telegram-канал "Укрзализныци".
Начиная с 26 июля, поезд будет отправляться из Запорожья в 15:03 и прибывать в Ужгород в 15:26 на следующий день.
"В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться по четным числам в 11:35 и прибывать в Запорожье в 12:21", - пишет пресс-служба.
Продажа билетов начнется уже с завтрашнего дня, 8 июля.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" увеличивает количество вагонов в эвакуационном поезде из Покровска Донецкой области. Также недавно было восстановлено движение поездов участком Полтава-Миргород.
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