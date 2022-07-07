ru ua
Чт, 07 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Укрзализныця" продлила маршрут поезда Запорожье - Львов

Новина українською →
Четверг 07 июля 2022 16:46
"Укрзализныця" продлила маршрут поезда Запорожье - Львов Фото: "Укрзализныця" продлила маршрут поезда Запорожье - Львов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" продлила маршрут поезда №4/3 Запорожье - Львов. По четным числам он будет отправляться еще и в Ужгород.

Об этом пишет РБК-Украина из ссылки на Telegram-канал "Укрзализныци".

Начиная с 26 июля, поезд будет отправляться из Запорожья в 15:03 и прибывать в Ужгород в 15:26 на следующий день.

"В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться по четным числам в 11:35 и прибывать в Запорожье в 12:21", - пишет пресс-служба.

Продажа билетов начнется уже с завтрашнего дня, 8 июля.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" увеличивает количество вагонов в эвакуационном поезде из Покровска Донецкой области. Также недавно было восстановлено движение поездов участком Полтава-Миргород.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
DAILY
Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника