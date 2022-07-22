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Укрзалізниця продовжила маршрут потягу Одеса - Яремче

Фото: Укрзалізниця продовжила маршрут потягу Одеса - Яремче (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Укрзалізниця продовжила маршрут потягу №25/26 Одеса - Яремче. Тепер потяг курсуватиме й до Ворохти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Укрзалізниці.

За новим маршрутом з Одеси потяг вирушить вже 29 липня, а з Ворохти - з 30 липня.

"Крім того, з 14 серпня поїзди №781/782 Київ - Черкаси та №790/789-792/791 Київ - Кременчук/Кропивницький робитимуть зупинки на станції Миронівка", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Укрзалізниця продовжила маршрут потягу №4/3 Запоріжжя - Львів й збільшила кількість вагонів в евакуаційному поїзді з Покровська Донецької області.

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