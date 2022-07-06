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УЗ добавит вагоны к эвакуационному поезду из Донецкой области

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Донбасс, Среда 06 июля 2022 00:08
УЗ добавит вагоны к эвакуационному поезду из Донецкой области Фото: УЗ добавит вагоны к эвакуационному поезду из Донецкой области (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Артур Родивилов

"Укрзализныця" увеличивает количество вагонов в эвакуационном поезде из Покровска Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Решение принято в связи с интенсификацией боевых действий в Донецкой области и ростом потока пассажиров.

В компании напомнили, что УЗ продолжает осуществлять эвакуационные перевозки по маршруту Покровск - Днепр - Львов.

Посадка для пассажиров из зоны ведения боевых действий бесплатная, пассажиры могут непосредственно в поезде зарегистрироваться в программе на временное поселение и на получение материальной помощи для внутренне перемещенных лиц.

"Только за июнь на вокзалах было выплачено 10,9 миллионов гривен для 4,7 тысячи пассажиров эвакуационных поездов из Запорожья и Покровска", - сообщили в компании.

Напомним, ранее "Укрзализныця" срочно изменила маршруты трех поездов в Полтаву.

Позже в УЗ организовали подвоз пассажиров дополнительным транспортом.

Добавим, что "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки.

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