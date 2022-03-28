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Укрзализныця приостановила ремонт контактной сети из-за обстрела со стороны оккупантов

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Понедельник 28 марта 2022 16:34
Укрзализныця приостановила ремонт контактной сети из-за обстрела со стороны оккупантов Фото: Укрзализныця приостановила ремонт контактной сети из-за обстрела со стороны оккупантов (Виталий Носач, РБК-Украина))
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные обстрелами повредили контактную сеть Укрзализныци. Сейчас компания не может продолжить ремонтные дороги из-за огня со стороны оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.

Укрзализныця восстановила поврежденную контактную сеть нечетного пути на перегоне Вишневое-Боярка.

"Однако, из-за возобновления обстрелов работы по восстановлению контактной сети парного пути временно приостановлены", - пишет пресс-служба.

Сотрудники Укрзализныци продолжат ремонтные работы уже после того, как это будет безопасно.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные повредили обстрелами контактную сеть Укрзализныци, что привело к задержке рейсов.

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Украина Российская Федерация Укрзализныця
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