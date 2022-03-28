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Оккупанты повредили контактную сеть Укрзализныци. Несколько рейсов задерживаются

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Понедельник 28 марта 2022 14:27
Оккупанты повредили контактную сеть Укрзализныци. Несколько рейсов задерживаются Фото: оккупанты повредили контактную сеть Укрзализныци. Несколько рейсов задерживаются (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупанты повредили обстрелами контактную сеть. Вследствие этого задерживаются два рейса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.

"В результате обстрела, который начался в 12:52, повреждена контактная сеть на перегоне Вишневое-Боярка в Киевской области", - пишет пресс-служба.

В результате обстрелов задерживаются рейсы:

  • 16 Рахов-Харьков;
  • 14 Солотвино-Киев.

Информация о времени задержки или возможного влияния на другие рейсы - обязательно будет обновляться, добавляет Укрзализныця.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия вывела часть кораблей в закрытый район. , готовится к новому ракетному удару по Украине.

Война России против Украины длится тридцать три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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