Оккупанты повредили контактную сеть Укрзализныци. Несколько рейсов задерживаются

Оккупанты повредили обстрелами контактную сеть. Вследствие этого задерживаются два рейса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.

Информация о времени задержки или возможного влияния на другие рейсы - обязательно будет обновляться, добавляет Укрзализныця.

" В результате обстрела, который начался в 12:52, повреждена контактная сеть на перегоне Вишневое-Боярка в Киевской области", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия вывела часть кораблей в закрытый район. , готовится к новому ракетному удару по Украине.

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