Оккупанты повредили контактную сеть Укрзализныци. Несколько рейсов задерживаются
Оккупанты повредили обстрелами контактную сеть. Вследствие этого задерживаются два рейса.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.
"В результате обстрела, который начался в 12:52, повреждена контактная сеть на перегоне Вишневое-Боярка в Киевской области", - пишет пресс-служба.
В результате обстрелов задерживаются рейсы:
- 16 Рахов-Харьков;
- 14 Солотвино-Киев.
Информация о времени задержки или возможного влияния на другие рейсы - обязательно будет обновляться, добавляет Укрзализныця.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия вывела часть кораблей в закрытый район. , готовится к новому ракетному удару по Украине.
Война России против Украины длится тридцать три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.