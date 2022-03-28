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Укрзалізниця призупинила ремонт контактної мережі через обстріл з боку окупантів

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Понеділок 28 березня 2022 16:34
Укрзалізниця призупинила ремонт контактної мережі через обстріл з боку окупантів Фото: Укрзалізниця призупинила ремонт контактної мережі через обстріл з боку окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові обстрілами пошкодили контактну мережу Укрзалізниці. Наразі компанія не може продовжити ремонтні дороги через вогонь з боку окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Укрзалізниці.

Укрзалізниця відновила пошкоджену контактну мережу непарної колії на перегоні Вишневе-Боярка.

"Проте, через відновлення обстрілів роботи по відновленню контактної мережі парної колії тимчасово призупинено", - пише пресслужба.

Співробітники Укрзалізниці продовжать ремонтні роботи вже після того, як це буде безпечно.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові пошкодили обстрілами контактну мережу Укрзалізниці, що призвело до затримки рейсів.

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