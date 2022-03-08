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Укрзализныця поймала проводников, которые брали деньги с беженцев

Новина українською →
Одесса, Вторник 08 марта 2022 02:46
Укрзализныця поймала проводников, которые брали деньги с беженцев Фото: Укрзализныця (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця разоблачила двух проводников, которые брали деньги с беженцев за места в эвакуационных поездах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления Укрзализныци Александра Камышина на его Telegram-канале.

"Силами внутренней службы безопасности УЗ поймали двух проводников Равнистова К.Е. и Песчанского И.М. на получении с беженцев платы за проезд в размере 1500 грн с мужчины. Поезд 36 Одесса - Перемышль", - говорится в сообщении.

Недобросовестных проводников уже уволили. В данное время материалы передаются в правоохранительные органы.

Камышин отметил, что он уже несколько дней слышал о подобных случаях в разных городах Украины, но до этого они не подтверждались. Это первый подтвержденный и раскрытый случай.

"Я знаю железнодорожников - это единичные случаи, но они бросают тень на всех героев, которые вывозят людей из-под обстрелов", - подчеркнул Камышин.

Он также обратился к пассажирам, которые ради эвакуации готовы давать взятки проводникам, чтобы сесть в поезд без очереди.

"Мы увезем всех желающих. В конце каждого дня мы даем достаточно дополнительных рейсов, чтобы на ключевых эвакуационных вокзалах практически не оставалось пассажиров на ночь", - заявил он.

Напомним, Укрзализныця дала график курсирования эвакуационных поездов на 8 марта.

Ранее российские войска снова обстреляли Коростень. Укрзализныця сообщила, что пустит поезда в обход.

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Укрзализныця
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