Укрзализныця поймала проводников, которые брали деньги с беженцев

Укрзализныця разоблачила двух проводников, которые брали деньги с беженцев за места в эвакуационных поездах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления Укрзализныци Александра Камышина на его Telegram-канале.

"Силами внутренней службы безопасности УЗ поймали двух проводников Равнистова К.Е. и Песчанского И.М. на получении с беженцев платы за проезд в размере 1500 грн с мужчины. Поезд 36 Одесса - Перемышль", - говорится в сообщении.

Недобросовестных проводников уже уволили. В данное время материалы передаются в правоохранительные органы.

Камышин отметил, что он уже несколько дней слышал о подобных случаях в разных городах Украины, но до этого они не подтверждались. Это первый подтвержденный и раскрытый случай.

"Я знаю железнодорожников - это единичные случаи, но они бросают тень на всех героев, которые вывозят людей из-под обстрелов", - подчеркнул Камышин.

Он также обратился к пассажирам, которые ради эвакуации готовы давать взятки проводникам, чтобы сесть в поезд без очереди.

"Мы увезем всех желающих. В конце каждого дня мы даем достаточно дополнительных рейсов, чтобы на ключевых эвакуационных вокзалах практически не оставалось пассажиров на ночь", - заявил он.