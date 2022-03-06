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Российские войска снова обстреляли Коростень. УЗ пустит поезда в обход

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Коростень, Воскресенье 06 марта 2022 11:42
Российские войска снова обстреляли Коростень. УЗ пустит поезда в обход Фото: поезда из-за обстрелов пойдут в обход Коростеня (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Российские войска сегодня снова обстреляли Коростень Житомирской области. Из-за обстрелов задерживается поезд Киев-Рахов, остальные пустят в обход опасного участка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Только что перед станцией Коростень произошел обстрел, из-за чего поезд №95 Киев-Рахов задержится на 3 часа: поезд держался на безопасном расстоянии, пострадавших или повреждений подвижного состава нет. Следующие поезда дальнего сообщения будут следовать обходным путем", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала о российском ракетном ударе по жилому сектору в Коростене, в результате которого есть жертвы.

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