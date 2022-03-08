ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Укрзалізниця спіймала провідників, які брали гроші з біженців

Новость на русском →
Одеса, Вівторок 08 березня 2022 02:46
Укрзалізниця спіймала провідників, які брали гроші з біженців Фото: Укрзалізниця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця викрила двох провідників, які брали гроші з біженців за місця в евакуаційних поїздах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління Укрзалізниці Олександра Камишина на його Telegram-каналі.

"Силами внутрішньої служби безпеки УЗ спіймали двох провідників Равністова К.Є. і Піщанського І. М. на отриманні з біженців плати за проїзд у розмірі 1500 грн з чоловіка. Поїзд 36 Одеса - Перемишль", - йдеться в повідомленні.

Недобросовісних провідників вже звільнили. Зараз матеріали передаються в правоохоронні органи.

Камишин зазначив, що він вже кілька днів чув про подібні випадки в різних містах України, але до цього вони не підтверджувалися. Це перший підтверджений і розкритий випадок.

"Я знаю залізничників - це поодинокі випадки, але вони кидають тінь на всіх героїв, які вивозять людей з-під обстрілів", - підкреслив Камишин.

Він також звернувся до пасажирів, які заради евакуації готові давати хабарі провідникам, щоб сісти в поїзд без черги.

"Ми відвеземо всіх охочих. В кінці кожного дня ми даємо достатньо додаткових рейсів, щоб на ключових евакуаційних вокзалах практично не залишалося пасажирів на ніч", - заявив він.

Нагадаємо, Укрзалізниця дала графік курсування евакуаційних поїздів на 8 березня.

Раніше російські війська знову обстріляли Коростень. Укрзалізниця повідомила, що пустить потяги в обхід.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати