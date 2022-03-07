Укрзализныця дала график курсирования эвакуационных поездов на 8 марта
В Укрзализныце сообщили, как будут курсировать поезда во вторник, 8 марта. Украинцы смогут выехать из Днепра, Харькова, Киева, Одессы и Запорожья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
В привычные времена это был бы удлиненный праздничный уикенд, во время которого мы бы везли вас к морю или горам... но это еще будет, а сейчас имеем еще более важную миссию: #дорога_жизнь для тех, кто по железной дороге спасается от выстрелов над головой. И мы продолжаем спасать – надежно, вдохновенно, железно.
8 марта сообщения по основным станциям будут выглядеть следующим образом:
Киев:
01: 00-Интерсити + Дарница-Харьков
01: 56 - №16 Рахов-Харьков
04:02 - №002 Константиновка – Ивано-Франковск
4: 21 - №260 Ворохта-Киев
06: 23 - №114, 142 Львов-Лиман
07: 00 - №722 Дарница-Харьков
07: 00 - №732 Дарница-Днепр
08: 00 - №705 Дарница-Львов
12: 06 - №45 Ужгород-Лиман
13:34 - №114/142 Лиман - Львов
14: 07 - №749 Киев-Ивано-Франковск
14: 25 - №769 Киев-Каменец-Подольский
15: 02 - №55 Киев-Рахов
17: 00 - №743 Киев-Львов
17: 12 - №13 Киев-Солотвино
17: 42 - №792 Киев-Кременчуг
17: 42 - №790 Киев-Кропивницкий
18: 30 - №81 Киев-Ужгород
19: 06 - №44 Киев-Ивано-Франковск
19: 48 - №95 Киев-Рахов
20: 05 - №29 Киев-Ужгород
20: 12 - №49 Киев-Трускавец
20: 21 - №59 Киев-Чоп
20: 21 - №57 Киев-Ворохта
21: 07 - №38 Киев-Запорожье
21: 15 - №105 Киев-Одесса
21: 22 - №97 Киев-Ковель
22: 03 - №149 Полтава-Черновцы
22: 10 - №17 Харьков-Ужгород
22:22 - №7 Киев - Черновцы
22: 37 - №91 Киев-Львов
22: 47 - №46 Ужгород-Лиман
23: 46 - №771 Киев-Хмельницкий
Харьков:
04: 11 - №114, 142 Лиман-Львов
07: 15 - ИС+ Харьков-Львов
08: 00-ИС+ Харьков-Львов
08: 20 - №138 Хмельницкий-Лиман
09: 15 - №090 Одесса-Лиман
09: 40 - № 229/230 Харьков-Ужгород
10: 30 - №796 Днепр-Бахмут
11: 00 - № 207/208 Харьков-Львов
12:00 - № 239/240 Харьков - Тернополь
12: 36 - №46 Лисичанск-Ужгород
14: 00-ИС+ Харьков-Львов
14: 39 - №114, 142 Львов-Лиман
15: 00 - №219 Харьков-Львов
15: 09 - №17 Харьков-Ужгород
17: 00 - №723 Харьков-Львов
19: 27 - №796 Харьков-Днепр
20: 15 - №021 Харьков-Трускавец
21: 43 - №7 Харьков-Одесса
22: 40 - №45 Ужгород-Лисичанск
22: 46 - №090 Лисичанск-Одесса
Запорожье:
07: 59 - №088 Ковель-Запорожье
07: 59 - №086 Львов-Запорожье
08: 16 - №38 Киев-Запорожье
12: 20 - №223 Запорожье-Львов
14: 00 - №227 Запорожье-Ковель
14: 45 - №004 Запорожье-Ужгород
16: 05 - №068 Запорожье-Львов
16: 05 - №088 Запорожье-Ковель
21: 38 - №038 Запорожье-Киев
22: 26 - №070 Львов-Запорожье Днепр
05: 00 - №38 Киев-Запорожье
06: 23 - №796 Днепр-Харьков
12: 00 - №201 Днепр-Львов
14: 00 - №732 Днепр-Львов
15: 00 - №212 Днепр-Трускавец
16: 39 - №6 Запорожье-Ужгород
В придачу к графиковым сообщеням запланированы эвакуационные рейсы из Кривого Рога:
10:30 - №915/916 Кривой Рог - Хелм
14:00 - №222/221 Кривой Рог - Львов
19:08 - №229/230 Кривой Рог - Ужгород
20: 00 - №206/205 Кривой Рог-Чоп
Одессы:
22: 32 - №238/237 Одесса-Ужгород
Эвакуационные электрички будут курсировать:
* на участке Харьков-Полтава-Кременчуг;
* из Харькова во Львов с пересадкой по Виннице;
* из Житомира (начиная с 11: 00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.
Точные графики будут определены непосредственно на вокзалах с учетом динамики наполняемости поездов.
Международные эвакуационные рейсы:
№ 950 Львов – Хрубешув в 00: 01;
№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
№ 952 Львов – Хрубешув в 07:10;
№ 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
№ 908/907 Днепр – Хелм в 08:00
№ 7614/7615 Кривой Рог – Хелм в 10:30;
№ 911/912 Днепр – Хелм в 10: 30;
№ 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
№ 67/68 Киев – Варшава в 19: 13 (с группой вагонов на Хелм);
№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
№ 7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
№ 7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.
Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.
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