UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрзализныця" отменит все рейсы в Харьков на День Независимости

Фото: "Укрзализныця" отменит все рейсы в Харьков на День независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" отменит все пригородные и региональные рейсы из и в Харьков на День Независимости.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Также "Укрзализныця" призывает отказаться от поездок в Харьковскую область с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа из соображений безопасности.

"Пригородные и региональные рейсы из/в Харьков на День Независимости будут отменены, а поезда дальнего следования будут обеспечивать критически необходимые перевозки в регионе", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харьковской области усилят комендантский час и комплекс мер безопасности во время празднования Дня независимости из-за угрозы усиления провокаций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяХарьков