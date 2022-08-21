"Укрзализныця" отменит все рейсы в Харьков на День Независимости

"Укрзализныця" отменит все пригородные и региональные рейсы из и в Харьков на День Независимости.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Также "Укрзализныця" призывает отказаться от поездок в Харьковскую область с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа из соображений безопасности.
"Пригородные и региональные рейсы из/в Харьков на День Независимости будут отменены, а поезда дальнего следования будут обеспечивать критически необходимые перевозки в регионе", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харьковской области усилят комендантский час и комплекс мер безопасности во время празднования Дня независимости из-за угрозы усиления провокаций.
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