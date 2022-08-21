"Укрзалізниця" скасує усі рейси до Харкова на День Незалежності

"Укрзалізниця" скасує усі приміські та регіональні рейси з та до Харкова на День незалежності.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Також "Укрзалізниця" закликає відмовитись від поїздок до Харківської області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня з міркувань безпеки.
"Приміські та регіональні рейси з/до Харкова на День незалежності буде скасовано, а поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення у регіоні", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Харківській області посилять комендантську годину та комплекс заходів безпеки під час святкування Дня незалежності через загрозу посилення провокацій.
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