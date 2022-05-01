Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 1 мая

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на воскресенье, 1 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно четыре рейса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 1 мая
В Укрзализныце отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно следить за актуальной информацией на сайте компании.
Напомним, Укрзализныця из-за комендантского часа в Запорожье отменяет некоторые поезда.
Ранее Укрзализныця отменила рейсы на период затяжного комендантского часа в Одессе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.