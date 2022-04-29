Укрзализныця на период затяжного комендантского часа в Одессе отменяет поезда

Укрзализныця на период удлиненного комендантского часа с 1 по 3 мая временно отменяет пригородные поезда и поезда дальнего следования, которые курсируют до Одессы и обратно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Кроме того, пригородные поезда, которые курсируют в Одесской области и не заезжают в Одессу, продолжат движение.

Также в течение действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции "Одесса-Главная".

Напомним, что в Одессе вводят комендантский час с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая. В указанный период запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.

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