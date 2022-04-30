Укрзализныця из-за комендантского часа в Запорожье отменяет некоторые поезда
В связи с введением комендантского часа в Запорожье с 17:00 1 мая до 05:00 2 мая Укрзализныця отменяет курсирование некоторых пригородных поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
В частности, 1 мая не будут курсировать следующие поезда:
- №6509 Запорожье 2 - Запорожье 1;
- №6512/6511 Запорожье 1 - Канцеровка;
- №6514/6513 Канцеровка - Запорожье 1;
- №6516 Запорожье 1 - Запорожье 2;
- №6495 Запорожье 2 - Никополь;
- №6496 Никополь - Запорожье 2;
- №6132 Запорожье 1 - Синельниково 1.
Также будет сокращен маршрут поезда №6124/6123 Днепр - Запорожье. Он будет следовать до станции Синельниково 1.
Кроме того, 2 мая отменяется поезд №6491 Запорожье 2 - Никополь.
Отмечается, что в период действия комендантского часа вход до железнодорожного вокзала Запорожье, а также посадка на пассажирские поезда будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, которые попали на вокзал заранее, до начала комендантского часа.
Выход с вокзала может быть ограничен правоохранителями из соображений безопасности.
Ранее мы сообщали, что в Запорожской области изменили время комендантского часа.
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