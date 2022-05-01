Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на 1 травня

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на неділю, 1 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково чотири рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 1 травня
В Укрзалізниці відзначають, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
Нагадаємо, Укрзалізниця через комендантську годину в Запоріжжі скасовує деякі поїзди.
Раніше Укрзалізниця скасувала рейси на період затяжної комендантської години в Одесі.
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