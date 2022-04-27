Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 27 апреля

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на среду, 27 апреля. Компания назначила на сегодня дополнительно 6 рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 27 апреля
В Укрзализныце предупреждают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо следить за актуальной информацией на сайте компании.
Напомним, Укрзализныця предупредила о временных изменениях в движении поездов из Львова.
Ранее под обстрел оккупантов попали 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины.
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