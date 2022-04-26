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УЗ предупредила о временных изменениях в движении поездов из Львова

Новина українською →
Львов , Вторник 26 апреля 2022 10:22
УЗ предупредила о временных изменениях в движении поездов из Львова Фото: УЗ предупредила о временных изменениях в движении поездов из Львова (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" сообщила о временных изменениях в расписании и маршрутах движения региональных поездов. В частности, речь идет о направлении из Львова в Черновцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

"В связи с проведением технического обслуживания дизель-поезда ДПКр-2 потерпел временных изменений расписание движения регионального поезда № 702/701, курсирующего в сообщении Львов - Черновцы", - говорится в сообщении.

Да, 28 апреля поезд не будет курсировать в сообщении Львов - Черновцы, а 29 апреля поезд не будет курсировать в сообщении Черновцы - Львов.

Вместе с тем, 29 апреля в сообщении Львов - Черновцы и 30 апреля в направлении Черновцы - Львов поезд № 702/701 будет курсировать по обычному графику.

Кроме того, в связи с продолжением путевых ремонтных работ временно изменится маршрут движения регионального поезда № 816/815, курсирующего в сообщении Львов - Черновцы: 27 и 29 апреля поезд будет курсировать только до ст. Коломыя и обратно.

Напомним, что "Укрзализныця" назначила семь эвакуационных рейсов на сегодня.

Также стало известно, что УЗ восстанавливает сообщение между Сумами и Киевом.

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Укрзализныця Львов
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