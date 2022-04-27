Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на 27 квітня

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на середу, 27 квітня. Компанія призначила на сьогодні додатково 6 рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 27 квітня
В Укрзалізниці попереджають, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
Нагадаємо, Укрзалізниця попередила про тимчасові зміни в русі поїздів зі Львова.
Раніше під обстріл окупантів потрапили 5 залізничних станцій у центрі та на заході України.
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