Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 15 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 15 апреля
Напомним, одна из крупнейших отечественных IT-компаний передала Укрзализныце 15 станций спутникового интернета StarLink.
Starlink - это спутниковый интернет-сервис SpaceX, который позволяет пользователям в отдаленных или охваченных войной регионах получать доступ к быстрому интернету.
Мы также писали о том, что Укрзализныця опубликовала график восстановленной электрички сообщением Сумы-Краснополье.
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