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Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні

Фото: евакуація людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 15 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційні поїзди на 15 квітня

  • 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
  • 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
  • 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

Нагадаємо, одна з найбільших вітчизняних IT-компаній передала Укрзалізниці 15 станцій супутникового інтернету StarLink.

Starlink - це супутниковий інтернет-сервіс SpaceX, який дозволяє користувачам у віддалених або охоплених війною регіонах отримувати доступ до швидкого інтернету.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця опублікувала графік відновленої електрички сполученням Суми-Краснопілля.

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