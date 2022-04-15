Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 15 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 15 квітня
Нагадаємо, одна з найбільших вітчизняних IT-компаній передала Укрзалізниці 15 станцій супутникового інтернету StarLink.
Starlink - це супутниковий інтернет-сервіс SpaceX, який дозволяє користувачам у віддалених або охоплених війною регіонах отримувати доступ до швидкого інтернету.
Ми також писали про те, що Укрзалізниця опублікувала графік відновленої електрички сполученням Суми-Краснопілля.
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