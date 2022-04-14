Укрзализныце передали 15 станций спутникового интернета StarLink
Укрзализныця получила 15 спутниковых интернет-терминалов Starlink, которые призваны обеспечивать коммуникационную инфраструктуру Украины во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Департамента коммуникаций Секретариата КМУ на Правительственном портале.
Отмечается, что такие системы украинским железнодорожникам предоставила одна из крупнейших отечественных IT-компаний.
"Компания получила 10 устройств Starlink первого поколения и 5 - второго", - говорится в сообщении. Все они переданы УЗ.
Starlink - это спутниковый интернет-сервис SpaceX, который позволяет пользователям в отдаленных или охваченных войной регионах мира получать доступ к интернету на широкополосных скоростях с помощью терминалов или антенн, которые выглядят как небольшая телевизионная тарелка.
Ранее в Агентстве США по международному развитию (USAID) заявляли, что Украине передали 5 тысяч станций StarLink.
Напомним также, что РБК-Украина публиковало пошаговую инструкцию для подключения к Starlink.
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