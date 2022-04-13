ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Укрзализныця опубликовала график восстановленной электрички "Сумы-Краснополье"

Новина українською →
Сумская область, Среда 13 апреля 2022 11:13
Укрзализныця опубликовала график восстановленной электрички "Сумы-Краснополье" Фото: в Сумах восстановили электричку до Краснополья (фото facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталья Юрченко

Укрзализныця дала точный график курсирования восстановленного пригородного поезда "Сумы-Краснополье". Электричка возобновит движение уже 14 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.

Проезд в пригородном поезде будет бесплатным. Рейсы будут отправляться ежедневно:

  • Сумы - Краснополье (отправление в 6:30 и 15:00 - прибытие в 7:47 и 16:17 соответственно);
  • Краснополье - Сумы (отправление в 8:10 и 16:40 - прибытие в 9:28 и 17:56 соответственно).

Также в городском совете напомнили, что с 7 апреля возобновилось железнодорожное сообщение между Сумами и Харьковом.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Сумской области постепенно восстанавливается пригородное сообщение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Сумская область
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Голодная планета. Или чем война России против Украины угрожает миру
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Голодная планета. Или чем война России против Украины угрожает миру