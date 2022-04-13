Укрзализныця опубликовала график восстановленной электрички "Сумы-Краснополье"
Фото: в Сумах восстановили электричку до Краснополья (фото facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Укрзализныця дала точный график курсирования восстановленного пригородного поезда "Сумы-Краснополье". Электричка возобновит движение уже 14 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.
Проезд в пригородном поезде будет бесплатным. Рейсы будут отправляться ежедневно:
- Сумы - Краснополье (отправление в 6:30 и 15:00 - прибытие в 7:47 и 16:17 соответственно);
- Краснополье - Сумы (отправление в 8:10 и 16:40 - прибытие в 9:28 и 17:56 соответственно).
Также в городском совете напомнили, что с 7 апреля возобновилось железнодорожное сообщение между Сумами и Харьковом.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Сумской области постепенно восстанавливается пригородное сообщение.
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