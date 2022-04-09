Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 9 апреля

Укрзализныця продолжает вывозить украинцев в более безопасные области. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на сегодня, 9 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Напомним, что увеличилось количество жертв, которые пострадали после попадания российской ракеты на территорию железнодорожного вокзала Краматорска Донецкой области.

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