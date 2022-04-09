Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 9 апреля
Фото: Укрзализныця продолжает эвакуацию людей (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Укрзализныця продолжает вывозить украинцев в более безопасные области. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на сегодня, 9 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 9 апреля
Краматорск
- 11:00 - 7842 Краматорск - Лозовая
- 13:00 - 274/273 Краматорск – Львов
- 14:00 - 7844 Краматорск - Лозовая
- 16:00 – 276/275 Краматорск - Черновцы
- 17:00 - 278/277 Краматорск - Тернополь
Покровск
- 10:00 - 240/239 Покровск - Тернополь
- 12:30 - 7933 Покровск - Пятихатки
- 14:30 - 7935 Покровск - Пятихатки
- 15:30 - 7937 Покровск - Пятихатки
- 16:30 - 7939 Покровск - Пятихатки
- 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
- 17:30 - 225/226 Покровск - Черновцы
Пятихатки
- 17:00 - 7901 Пятихатки - Львов
- 19:00 - 7903 Пятихатки - Львов
- 20:00 - 7905 Пятихатки - Львов
- 21:00 - 7731 Пятихатки - Львов
Львов
- 15:00 - 274/273 Львов - Полтава Юж.
- 17:02 - 814/813 Львов - Хелм
- 19:30 - 278/277 Львов - Полтава Юж.
- 21:00 - 276/275 Львов - Полтава Юж.
Другие
- 04:00 - 229/230 Ужгород - Харьков-Пас.
- 11:30 - 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород
- 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
- 18:00 - 7827 Лозовая - Киев-Пасс
- 21:30 - 236/235 Черновцы - Киев-Пасс
- 21:52 - 7616 Ягодин - Хелм
- 22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
Напомним, что увеличилось количество жертв, которые пострадали после попадания российской ракеты на территорию железнодорожного вокзала Краматорска Донецкой области.
Мы также писали о том, что Зеленский отреагировал на атаку Россией вокзала в Краматорске.
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