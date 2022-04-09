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Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 9 апреля

Новина українською →
Суббота 09 апреля 2022 05:26
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 9 апреля Фото: Укрзализныця продолжает эвакуацию людей (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця продолжает вывозить украинцев в более безопасные области. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на сегодня, 9 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационные поезда на 9 апреля

Краматорск

  • 11:00 - 7842 Краматорск - Лозовая
  • 13:00 - 274/273 Краматорск – Львов
  • 14:00 - 7844 Краматорск - Лозовая
  • 16:00 – 276/275 Краматорск - Черновцы
  • 17:00 - 278/277 Краматорск - Тернополь

Покровск

  • 10:00 - 240/239 Покровск - Тернополь
  • 12:30 - 7933 Покровск - Пятихатки
  • 14:30 - 7935 Покровск - Пятихатки
  • 15:30 - 7937 Покровск - Пятихатки
  • 16:30 - 7939 Покровск - Пятихатки
  • 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
  • 17:30 - 225/226 Покровск - Черновцы

Пятихатки

  • 17:00 - 7901 Пятихатки - Львов
  • 19:00 - 7903 Пятихатки - Львов
  • 20:00 - 7905 Пятихатки - Львов
  • 21:00 - 7731 Пятихатки - Львов

Львов

  • 15:00 - 274/273 Львов - Полтава Юж.
  • 17:02 - 814/813 Львов - Хелм
  • 19:30 - 278/277 Львов - Полтава Юж.
  • 21:00 - 276/275 Львов - Полтава Юж.

Другие

  • 04:00 - 229/230 Ужгород - Харьков-Пас.
  • 11:30 - 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород
  • 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
  • 18:00 - 7827 Лозовая - Киев-Пасс
  • 21:30 - 236/235 Черновцы - Киев-Пасс
  • 21:52 - 7616 Ягодин - Хелм
  • 22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

Напомним, что увеличилось количество жертв, которые пострадали после попадания российской ракеты на территорию железнодорожного вокзала Краматорска Донецкой области.

Мы также писали о том, что Зеленский отреагировал на атаку Россией вокзала в Краматорске.

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Укрзализныця эвакуация
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