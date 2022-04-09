Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 9 квітня

Укрзалізниця продовжує вивозити українців у безпечніші області. Компанія оприлюднила графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 9 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Нагадаємо, що збільшилася кількість жертв, які постраждали після попадання російської ракети на територію залізничного вокзалу Краматорська Донецької області.

Ми також писали про те, що Зеленський відреагував на атаку Росією вокзалу в Краматорську.

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