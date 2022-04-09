Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 9 квітня
Фото: Укрзалізниця продовжує евакуацію людей (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Укрзалізниця продовжує вивозити українців у безпечніші області. Компанія оприлюднила графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 9 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 9 квітня
Краматорськ
- 11:00 - 7842 Краматорськ - Лозова
- 13:00 - 274/273 Краматорськ - Львів
- 14:00 - 7844 Краматорськ - Лозова
- 16:00 - 276/275 Краматорськ - Чернівці
- 17:00 - 278/277 Краматорськ - Тернопіль
Покровськ
- 10:00 - 240/239 Покровськ - Тернопіль
- 12:30 - 7933 Покровськ - П'ятихатки
- 14:30 - 7935 Покровськ - П'ятихатки
- 15:30 - 7937 Покровськ - П'ятихатки
- 16:30 - 7939 Покровськ - П'ятихатки
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
- 17:30 - 225/226 Покровськ - Чернівці
П'ятихатки
- 17:00 - 7901 П'ятихатки - Львів
- 19:00 - 7903 П'ятихатки - Львів
- 20:00 - 7905 П'ятихатки - Львів
- 21:00 - 7731 П'ятихатки - Львів
Львів
- 15:00 - 274/273 Львів - Полтава Пд.
- 17:02 - 814/813 Львів - Хелм
- 19:30 - 278/277 Львів - Полтава Пд.
- 21:00 - 276/275 Львів - Полтава Пд.
Інші
- 04:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.
- 11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород
- 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
- 18:00 - 7827 Лозова - Київ-Пас
- 21:30 - 236/235 Чернівці - Київ-Пасс
- 21:52 - 7616 Ягодин - Хелм
- 22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
Нагадаємо, що збільшилася кількість жертв, які постраждали після попадання російської ракети на територію залізничного вокзалу Краматорська Донецької області.
Ми також писали про те, що Зеленський відреагував на атаку Росією вокзалу в Краматорську.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.