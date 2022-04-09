Количество жертв в Краматорске увеличилось
В пятницу, 8 апреля, российские военные нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области, когда там находилось около 4 тысяч человек. Сейчас стало известно, что количество жертв увеличилось. Как минимум 52 человека погибли и 109 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Сейчас нам уже известно по меньшей мере о 52 убитых и 109 раненых в результате удара российской "Точки У", но мы понимаем, что эти цифры неизбежно будут расти", - заявил Кириленко.
Он также отметил, что в Авдеевке российские военные убили 5 гражданских, в том числе целую семью из четырех человек. Еще один человек погиб в Угледаре.
Кроме раненых в Краматорске, в области еще 4 человека получили ранения: 2 в Авдеевке, 1 в Красногоровке и 1 в Угледаре.
"Удалось уточнить информацию относительно 1 погибшего и 3 раненых в Мариуполе, но точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", - добавил Кириленко.
Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате чего были поражены объекты инфраструктуры.
Мы также писали о том, что, по словам спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника, враг пытается образовать ударные группы в Донецкой и Луганской областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.