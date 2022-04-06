Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 6 апреля

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на сегодня, 6 апреля. В компании также дали расписание на международные рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Напомним, российские оккупанты несколько раз в день обстреливают железнодорожные станции Украины.

Мы также писали о том, что по словам вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, эвакуация из Мариуполя зависит от Путина. Но есть надежда на спецоперацию Эрдогана.

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