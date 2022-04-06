Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 6 апреля

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на сегодня, 6 апреля. В компании также дали расписание на международные рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 6 апреля
Краматорск:
Другие:
* билеты в продаже
Международные эвакуационные рейсы на 6 апреля
Польша:
* билеты в продаже
Словакия:
Венгрия:
* билеты в продаже
Чехия:
Румыния:
Австрия:
* билеты в продаже
Напомним, российские оккупанты несколько раз в день обстреливают железнодорожные станции Украины.
Мы также писали о том, что по словам вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, эвакуация из Мариуполя зависит от Путина. Но есть надежда на спецоперацию Эрдогана.
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