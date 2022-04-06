Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 6 квітня

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 6 квітня. У компанії також дали розклад на міжнародні рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 6 квітня
Краматорськ:
Інші:
* квитки у продажу
Міжнародні евакуаційні рейси на 6 квітня
Польща:
* квитки у продажу
Словаччина:
Угорщина:
* квитки у продажу
Чехія:
Румунія:
Австрія:
* квитки у продажу
Нагадаємо, російські окупанти кілька разів на день обстрілюють залізничні станції України.
Ми також писали про те, що за словами віце-прем'єр-міністра-Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, евакуація з Маріуполя залежить від Путіна. Але є надія на спецоперацію Ердогана.
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