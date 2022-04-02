Оккупанты несколько раз в день обстреливают ж/д станции Украины: видео

Российские оккупанты несколько раз в день обстреливают железнодорожную инфраструктуру Украины. Сегодня под удар захватчиков попала одна из станций на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления Укрзализныци Александра Камышина .

"Очередной обстрел железнодорожной инфраструктуры. В этот раз под обстрел попала еще одна станция на востоке страны", - написал в своем Telegram Камышин.

Глава правления добавил, что железнодорожные станции Укрзализныци подвергаются обстрелам несколько раз в день. Он призвал мировое сообщество помочь железной дороге с закрытием неба.

"Все, что на земле, мы сделаем сами", - подчеркнул Камышин.