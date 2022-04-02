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Оккупанты несколько раз в день обстреливают ж/д станции Украины: видео

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Киев, Суббота 02 апреля 2022 14:59
Оккупанты несколько раз в день обстреливают ж/д станции Украины: видео Скриншот с видео (t.me/zalizni_zminy)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты несколько раз в день обстреливают железнодорожную инфраструктуру Украины. Сегодня под удар захватчиков попала одна из станций на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления Укрзализныци Александра Камышина.

"Очередной обстрел железнодорожной инфраструктуры. В этот раз под обстрел попала еще одна станция на востоке страны", - написал в своем Telegram Камышин.

Глава правления добавил, что железнодорожные станции Укрзализныци подвергаются обстрелам несколько раз в день. Он призвал мировое сообщество помочь железной дороге с закрытием неба.

"Все, что на земле, мы сделаем сами", - подчеркнул Камышин.

Напомним, на 28-й день войны российские оккупанты нанесли удар по железнодорожной станции Очеретино в Донецкой области.

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