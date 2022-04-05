Эвакуация из Мариуполя зависит от Путина. Но есть надежда на спецоперацию Эрдогана, - Верещук

По словам Верещук, никто из мировых лидеров не смог повлиять на президента Российской Федерации Владимира Путина, чтобы убедить его в том, чтобы он разблокировал эвакуацию из Мариуполя.

" Только от Путина зависит проведение эвакуации из Мариуполя -ред.). К нему обращался и Макрон, и Папа Римский, кто только не обращался. Сегодня есть призрачная надежда на спецоперацию Турции. Эрдоган обратился и сейчас разрабатывается план эвакуации турецких граждан, а вместе с ними и женщины, и дети, которые тоже имеют право быть спасенными. Мы настаиваем именно на таком алгоритме", - заявила Верещук.