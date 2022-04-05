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Эвакуация из Мариуполя зависит от Путина. Но есть надежда на спецоперацию Эрдогана, - Верещук

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Вторник 05 апреля 2022 21:13
Эвакуация из Мариуполя зависит от Путина. Но есть надежда на спецоперацию Эрдогана, - Верещук Фото: эвакуация из Мариуполя зависит от Путина. Но есть надежда на спецоперацию Эрдогана (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина рассчитывает на спецоперацию Турции, касаемо эвакуации турецких граждан из Мариуполя. Вместе с ними из города смогут спастись граждане нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова вицепремьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

По словам Верещук, никто из мировых лидеров не смог повлиять на президента Российской Федерации Владимира Путина, чтобы убедить его в том, чтобы он разблокировал эвакуацию из Мариуполя.

"Только от Путина зависит проведение эвакуации из Мариуполя -ред.). К нему обращался и Макрон, и Папа Римский, кто только не обращался. Сегодня есть призрачная надежда на спецоперацию Турции. Эрдоган обратился и сейчас разрабатывается план эвакуации турецких граждан, а вместе с ними и женщины, и дети, которые тоже имеют право быть спасенными. Мы настаиваем именно на таком алгоритме", - заявила Верещук.

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