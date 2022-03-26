Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 26 марта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Напомним, Укрзализныця меняет некоторые маршруты из-за удлиненного комендантского часа в Запорожье.

Мы также писали о том, что Укрзализныця открыла продажи билетов на поезд из Львова в польский Хелм. Их можно приобрести онлайн.

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