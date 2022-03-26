Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 26 марта, включая на международные рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 26 марта
Киев, вокзал Дарница:
Харьков:
Днепр:
Краматорск:
Одесса:
Другие:
Международные эвакуационные рейсы на 26 марта
Польша:
* билеты в продаже
Словакия:
* билеты в продаже
Венгрия:
* билеты в продаже
Румыния:
Австрия:
Напомним, Укрзализныця меняет некоторые маршруты из-за удлиненного комендантского часа в Запорожье.
Мы также писали о том, что Укрзализныця открыла продажи билетов на поезд из Львова в польский Хелм. Их можно приобрести онлайн.
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