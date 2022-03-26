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Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 26 марта

Фото: люди садятся на эвакуационный поезд (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 26 марта, включая на международные рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационные поезда на 26 марта

Киев, вокзал Дарница:

  • 9:00 – Интерсити+ Киев – Львов
  • 17:00 – Интерсити+ Киев – Львов

Харьков:

  • 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов
  • 11:30 – №229/230 Харьков – Ужгород
  • 15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов

Днепр:

  • 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп

Краматорск:

  • 13:00 – №274/273 Краматорск – Львов
  • 16:00 – №276/275 Краматорск – Львов

Одесса:

  • 22:32 – Одесса – Ужгород

Другие:

  • 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая
  • 16:10 – 7931 Покровск – Днепр
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

Международные эвакуационные рейсы на 26 марта

Польша:

  • 07:10 – 35/36 Львов – Пшемысль
  • 08:30 – 715/716 Киев-Пас – Винница (11:25) - Пшемысль*
  • 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
  • 17:02 – 814/813 Львов – Хелм
  • 18:22 – 35/36 Одесса – Пшемысль
  • 19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев-Хелм*
  • 22:25 – 7616 Ягодин – Хелм

* билеты в продаже

Словакия:

  • 11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице* (прибытие 13:49)
  • 16:50 №961 Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице* (прибытие 18:13)

* билеты в продаже

Венгрия:

  • В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*
  • 12:30 №33 Мукачево – Будапешт*
  • 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт*

* билеты в продаже

Румыния:

  • 23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)

Австрия:

  • 14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена

Напомним, Укрзализныця меняет некоторые маршруты из-за удлиненного комендантского часа в Запорожье.

Мы также писали о том, что Укрзализныця открыла продажи билетов на поезд из Львова в польский Хелм. Их можно приобрести онлайн.

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Укрзализныцяэвакуация