Билеты на поезд из Львова в польский Хелм уже доступны в онлайн-продаже

Укрзализныця открыла продажи билетов на поезд из Львова в польский Хелм. Их можно приобрести онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Билеты в Хелм с возможностью дальнейшей пересадки на Варшаву можно приобрести в чат-боте Укрзализныци или на сайте booking.uz.gov.ua.

На данном рейсе курсирует дизель-поезд ДПКр-3. Стоимость билетов стартует от 177 гривен.

"Напомним, вводить в поиске необходимо направление Львов-Ягодин - этот билет довезет вас в польский Хелм", - говорится в сообщении.