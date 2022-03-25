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Билеты на поезд из Львова в польский Хелм уже доступны в онлайн-продаже

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Украина, Пятница 25 марта 2022 12:52
Билеты на поезд из Львова в польский Хелм уже доступны в онлайн-продаже Фото: Укрзализныця открыла онлайн-продажи на поезд в Хелм (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Укрзализныця открыла продажи билетов на поезд из Львова в польский Хелм. Их можно приобрести онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Билеты в Хелм с возможностью дальнейшей пересадки на Варшаву можно приобрести в чат-боте Укрзализныци или на сайте booking.uz.gov.ua.

На данном рейсе курсирует дизель-поезд ДПКр-3. Стоимость билетов стартует от 177 гривен.

"Напомним, вводить в поиске необходимо направление Львов-Ягодин - этот билет довезет вас в польский Хелм", - говорится в сообщении.

Напомним, Укрзализныця изменила график и маршруты некоторых поездов из-за продления комендантского часа в Запорожье.

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