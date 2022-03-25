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Укрзализныця меняет некоторые маршруты из-за удлиненного комендантского часа в Запорожье

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Запорожье, Пятница 25 марта 2022 11:55
Укрзализныця меняет некоторые маршруты из-за удлиненного комендантского часа в Запорожье
Автор: Наталья Юрченко

Укрзализныця меняет маршруты и график движения некоторых поездов. Изменения внедряют из-за введения продленного комендантского часа в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Комендантский час в Запорожье будет действовать с 20:00 26 марта до 5:00 28 марта. В связи с этим введены изменения на маршрутах:

  • поезд №38/37 Киев - Запорожье будет курсировать до Днепра (отправление из Киева 26.03, из Днепра - 27.03);
  • поезд №120/119 Львов - Запорожье будет курсировать в Кривой Рог (отправление из Львова 26.03, из Кривого Рога - 27.03);
  • поезд №5/6 Ивано-Франковск - Запорожье будет курсировать до Днепра (отправление из Ивано-Франковска 26.03, из Днепра - 27.03).

Напомним, сегодня в Луганской и Донецкой областях состоится эвакуация поездами.

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Укрзализныця Запорожье Война России против Украины
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